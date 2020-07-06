"Болота вокруг Садового кольца": Турчинов указал РФ на ее земли

Турчинов ответил Путину / УНИАН

Бывший секретарь СНБО, руководитель штаба Европейской солидарности Александр Турчинов отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, который часто в интервью упоминает об "исконно украинских землях".

В интервью телеканалу Прямой он заявил, что большинство территорий РФ были присоединены силой, поэтому их происхождение вызывает сомнения.

"Мы же понимаем, что такое в классическом понимании Россия. Россия, Российская империя – это на 80% силой присоединенные территории. И если брать исконно, как они говорят, российские земли – это болота вокруг Садового кольца. Это, может, исконно российские земли", – сказал политик.

Напомним, Путин заявил, что при распаде Советского Союза национальные республики при разделе территорий получили от Кремля очень щедрые "подарки".

Как ранее сообщалось, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Отметим, пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.