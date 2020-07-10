На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии

Сепаратисты хотели присоединить Закарпатье к Венгрии / Фото: пресс-служба СБУ

В Закарпатской области сотрудники СБУ выявили злоумышленников, которые собирали подписи за отсоединение своего региона от Украины для вхождения в состав Венгрии.

Как сообщает пресс-служба СБУ, граждане утверждали, что следует пересмотреть договор, по которому Украине от Венгрии отошла часть территорий. Они осуществляли действия сепаратистского характера и покушались на территориальную целостность государства.

"Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно документу, в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области", — говорится в сообщении.

/ Фото: пресс-служба СБУ

/ Фото: пресс-служба СБУ

По информации следователей, иностранные организации привлекли гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене Трианонского договора. Экспертиза СБУ показала, что злоумышленники использовали бюллетени, в которых содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

"Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций", — сообщает пресс-служба СБУ.

Напомним, в Ужгороде Закарпатской области в марте 2020 года родители назвали своего новорожденного ребенка Зеленский.

Отметим, представители общественно-политических организаций Закарпатья обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания на территории области фактически венгерской автономии.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района на Закарпатье в угоду интересам Венгрии – фейк, подчеркнув отсутствие договоренностей с Будапештом в рамках данного вопроса.