Под Запорожьем введен карантин из-за "атаки" насекомых

На Запорожье ввели карантин из-за моли / УНИАН

В селе Юльевка, которое находится под Запорожьем, введен карантин для борьбы с южноамериканской томатной молью.

Карантин введен на площади 9 тысяч 15 га, говорится на сайте Запорожской райгосадминистрации.

По ее данным, собственникам земельных участков предложили за свой счет осуществить комплекс карантинных мероприятий по локализации и ликвидации насекомых.

Также власти ввели ряд ограничений – из зоны, где введен карантин, без карантинных сертификатов нельзя вывозить свежие овощи, семена и посадочный материал.

Ранее сообщалось, что в Луцком районе Волынской области ввели карантин в селах Вербаев, Лучицы, Мстишин и Коршовец из-за американской белой бабочки, которая является опасным вредителем.

Напомним, в Украине в марте ввели общенациональный карантин для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19. Позже карантин стал адаптивным – местные власти получили полномочия решать, смягчать или ужесточать ограничительные меры.