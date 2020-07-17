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В Житомире молоковоз переехал 5-летнего мальчика: родители устроили самосуд

Ребенок упал с забора под колеса автомобиля.

17 июля 2020, 23:17
5-летний мальчик попал под колеса молоковоза / Фото: пресс-служба полиции

В Житомире в результате несчастного случая 5-летний мальчик упал под колеса молоковоза и погиб, а его родители едва не устроили кровавую расправу над другим ребенком, который случайно оказался в грузовике.

Как говорится в сюжете ТСН, родственники погибшего хотели устроить самосуд над племянником водителя, который также находился в роковом автомобиле.

Трагедия произошла вследствие того, что мальчики хотели перелезть через забор в соседний двор, но один из них сорвался и упал прямо под колеса молоковоза, который в этот момент проезжал по улице. Мальчик хотел помочь другу перелезть через забор, подтолкнул его, но сам не дотянулся и сорвался на проезжую часть. Ребенок попал под заднее колесо и скончался на месте.

Родители мальчика едва не устроили самосуд над водителем молоковоза. Его в машине спрятали полицейские.

"Он с племянником был, лет 10, они хотели вообще и племянника убить. Месть за месть шла", — говорит коллега водителя молоковоза Владимир Шульга.

Водитель грузовика свою вину не признает. Он утверждает, что ребенок гулял на улице без присмотра взрослых и сорвался под колеса автомобиля неожиданно, затормозить было невозможно.

Как ранее сообщалось, в Липецкой области России произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, в котором ехали 39 украинцев, в том числе ребенок.

Напомним, недалеко от столицы Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали украинцы. В результате аварии травмы получили 8 граждан Украины.

Новости Житомира новости Украины ДТП трагедия погиб ребенок
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