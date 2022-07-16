Новые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из США

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал о договоренности о поставках ракет к HIMARS, которые бьют на 300 километров.

В эфире Сurrenttime он уточнил, что Украина берет на себя обязательства, что использует их на территории Украины по оккупированной территории и по целям, которые находятся в пределах страны.

"Нам это стоило очень долгих усилий – переубедить наших партнеров на разных уровнях, в том числе и с Конгрессом приходилось достаточно долго объяснять на пальцах, почему нам нужны HIMARS и почему нам нужны HIMARS в том числе с такой дальностью в 300 километров, чтобы теперь уже точно покрыть всю территорию нашей страны, чтобы доставать максимально далеко, чтобы эту логистику врага окончательно разрушить", - пояснил народный депутат.

Он уточнил, что Комитет по безопасности в Конгрессе США высказывали опасения, что новые РСЗО-системы могут быть использованы против целей на территории Российской Федерации.

"А РФ очень умело использовала "информационно-психологические спецоперации" против американского общества, рассказывая, что вот попробуйте только дать украинцам, они сейчас ударят по Белгороду, Курску или еще какому-то другому городу И вот почему-то партнеры наши на это велись, к сожалению, мы потратили недели, если не месяцы, на то, чтобы переубедить, и вот сейчас уже наконец имеем", - добавил Чернев.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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