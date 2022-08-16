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Новые взрывы в Крыму: в тылу РФ действует элитное украинское подразделение — NYT

16 августа 2022, 15:31

Появились детали взрывов на военной базе РФ в Джанкойском районе.

дым
На севере Крыма прогремели новые взрывы / pixabay.com

Стали известны новые подробности взрывов на военной базе оккупантов на севере захваченного Россией Крыма.

За взрывами на военной базе в Майском Джанкойского района стоит "элитное украинское подразделение", действовавшее в тылу врага, заявил украинский высокопоставленный чиновник, которого цитирует The New York Times.

При этом других деталей новых взрывов во временно оккупированном Крыму украинский источник не раскрыл.

NYT уточняет, что несмотря на то, что украинские власти официально не комментировали взрывы, советник президента Михаил Подоляк намекнул "что Украина причастна".

Напомним, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

Затем оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму – в пгт Гвардейское близ Симферополя. Российские СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района стоят столбы черного дыма. Также местные жители рассказали, что ранее они слышали несколько сильных взрывов.

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