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Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"

8 ноября 2020, 17:54

Новый документ Трехсторонней контактной группы появится в ближайшее время.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Ожидается, что такой план может появиться до 10 ноября, рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Кравчука, Украина передала ОБСЕ свой план урегулирования конфликта в четверг, 5 ноября. После этого должен быть подготовлен единый документ с учетом позиций всех сторон.

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау (представитель ОБСЕ в ТКГ, - ред.) подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - уточнил Кравчук.

Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что если договоренности будут достигнуты, согласованная дорожная карта может быть подписана всеми сторонами ТКГ.

Читайте такжеУ Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на ДонбассеРанее Кравчук заявил о том, что Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

По его словам, Украина "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

Напомним, Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Минские соглашения Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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