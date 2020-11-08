Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"

Леонид Кравчук / УНИАН

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Ожидается, что такой план может появиться до 10 ноября, рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Кравчука, Украина передала ОБСЕ свой план урегулирования конфликта в четверг, 5 ноября. После этого должен быть подготовлен единый документ с учетом позиций всех сторон.

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау (представитель ОБСЕ в ТКГ, - ред.) подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - уточнил Кравчук.

Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что если договоренности будут достигнуты, согласованная дорожная карта может быть подписана всеми сторонами ТКГ.

Читайте такжеУ Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на ДонбассеРанее Кравчук заявил о том, что Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

По его словам, Украина "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

Напомним, Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.