Нужен другой подход: военный рассказал, как можно победить Россию

Российской армии удается продвигаться благодаря большому количеству личного состава, техники и вооружения, говорит командир.

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Военный рассказал, как можно победить Россию / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

Украина не может победить тактикой малой советской армии против большой советской армии России - об этом уже говорилось неоднократно. Нужен совсем другой подход. Об этом заявил командир 3 механизированной роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Тоха" в интервью TSN.ua.

Он подчеркнул, что российской армии удается продвигаться благодаря большому количеству личного состава, техники и вооружения. Впрочем тактика неизменна.

"В целом у них ничего не меняется. У них много личного состава, техники. Она не такая качественная, как западные образцы, артиллерия и все остальное. Просто у них его много. И тактика очень проста: они выбирают определенный участок фронта, начинают туда давить, стирают. Не получилось - переключились на другой участок фронта и начинают давить. То есть они точечно давят, видят, что "пролазит" и начинают накапливать личный состав, технику, перебрасывают войска. Кстати, это у них получается хорошо", - подчеркивает военный. видео дня

По его словам, чтобы победить Россию в войне нужен другой подход и кадровые изменения в армии.

"Как раз из-за ответственности руководящих лиц. Ставить на должности людей, которые действительно прошли боевой путь и понимают, что нужно делать. Потому что сидя в кабинете ты не придумаешь, как победить врага. Надо какие-то кадровые изменения сто процентов", - подчеркнул "Тоха".

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские защитники продолжают удерживать оборону. В городе Покровск Донецкой области продолжается эвакуация, закрывают отделения банков, а также вводят ограничения на передвижение по городу.

Также известно, что российские оккупанты проводят непрерывные наступательные операции на Торецком направлении пытаясь оккупировать город Торецк, что в Донецкой области.

Кроме того, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что целью российской оккупационной армии является не захват города Покровск Донецкой области, а дальнейшее движение на Константиновку.

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