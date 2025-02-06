Нужен всего месяц для подготовки: известно, когда откроют аэропорт Борисполь

Аэропорт готов возобновить работу после открытия воздушного пространства Украины.

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Открытие аэропорта Борисполь / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Аэропорт Борисполь готов возобновить работу

Авиакомпании уже знают, откуда им взять экипажи

Они смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов

Международный аэропорт Борисполь готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты смогут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский, передает РБК-Украина.

"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытия воздушного пространства, - ред.) запустить рейсы из аэропорта Борисполь", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, авиакомпании готовы в короткие сроки возобновить рейсы.

"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", - подчеркнул представитель аэропорта.

Он также добавил, что авиакомпании смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Открытие аэропортов - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, международный аэропорт Львов изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения. Уже разработан операционный документ эвакуации пассажиров.

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон говорил, что уже к концу января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - Львов или Борисполь - могут возобновиться.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.

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Открытие аэропортов Украины В декабре 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта".

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