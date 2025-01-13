Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно

Мария Николишин
13 января 2025, 18:26
302
Работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем.
В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно
Запуск рейсов гражданской авиации / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Кратко:

  • Аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов
  • Для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности
  • Разработан операционный документ эвакуации пассажиров

Международный аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

В пресс-службе аэропорта отметили, что изучают возможность открытия рейсов, но для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.

видео дня

"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ИТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности.

Открытие аэропортов - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. По его словам, этого не позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что уже до конца января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.

Кроме того, Украина в Варшаве презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Читайте также:

Открытие аэропортов Украины

В декабре 2023 года Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью.

Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта".

19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express.

"Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при условии закрытия воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя".

Пассажиров и груза на самолете не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова воздушное пространство новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

18:31Украина
Украина дала добро на эксгумацию жертв Волынской трагедии: названо время и место

Украина дала добро на эксгумацию жертв Волынской трагедии: названо время и место

18:29Мир
"Есть процент коррупционеров": сколько нардепов получили подозрения - Корниенко

"Есть процент коррупционеров": сколько нардепов получили подозрения - Корниенко

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Последние новости

19:14

Как можно использовать пленных солдат КНДР: эксперт назвал интересный вариант

19:10

Что станет демографическим Апокалипсисом для Украины?мнение

18:31

Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

18:29

Украина дала добро на эксгумацию жертв Волынской трагедии: названо время и местоВидео

18:26

В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
17:52

"Есть процент коррупционеров": сколько нардепов получили подозрения - Корниенко

17:44

Поймали с поличным: ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в ТЦКФото

17:44

Британия профинансирует производство в Украине средств ПВО – Умеров

17:41

Проще не бывает: новый рецепт быстрых горячих бутербродов - безумно вкусноВидео

Реклама
17:41

Угроза "котла" под Покровском: экс-сотрудник СБУ раскрыл тактику оккупантов

17:35

Дочери нардепа фракции Порошенка грозит 6 лет тюрьмы за то, что под наркотиками переехала человека, - СМИ

17:10

После угроз и разговора с Путиным: Фицо пригласил Зеленского на переговоры

16:59

Усик "добил": Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры

16:59

Когда может быть следующий массированный удар РФ: эксперт предупредил украинцев

16:38

"Снесла с ног, уперлась в грудную клетку": Квиткова получила травму в Доминикане

16:30

Овощи и фрукты стремительно дорожают: какие цены в середине зимы

16:28

Землю накрыла мощная магнитная буря: на Солнце обнаружили корональную дыру

16:27

Начальника академии Сагайдачного выберут военные: Зеленский анонсировал голосование

16:24

Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

16:23

Первые выборы после войны: Кошель дал неожиданный прогноз

Реклама
16:11

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - деталиВидео

16:05

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

16:04

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

16:00

Что помогает от желтых пятен на белой одежде: способ, о котором мало кто не знает

15:59

Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах

15:47

"Я отказываюсь от отопления": женщина показала простой способ, как согреться зимойВидео

15:43

Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

15:26

"Ситуация резко ухудшилась": в ВСУ рассказали о боях в Курской области

15:16

"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

15:14

Понадобится один ключ: как перевести окна на "зимний" режим, чтобы сохранить тепло

15:09

ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

15:00

Беларусь перебросила к границе с Украиной армию и спецназовцев - СМИ

14:53

Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

14:46

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

14:23

Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилкеВидео

14:23

Атака 1500 дронов на Украину: в британской разведке сообщили об опасности

14:14

9 продуктов, которые категорически нельзя давать курам: стоит знать всем хозяевамВидео

14:13

Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

13:47

Секретный прием со стиральной машинкой: как быстро высушить одежду зимой

13:41

"История выборов - это история спекуляций": эксперт оценил новый вариант голосованияВидео

Реклама
13:37

"Значительные проблемы": в ВСУ оценили последствия удара по командному пункту РФ

13:31

Осталось 2 километра: россияне продвигаются в обход Покровска - Крамченков

13:21

Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужна всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт

13:16

Подготовка мирных переговоров с Украиной: у Путина сделали заявление

13:15

"Иду дальше": Цымбалюк обратился к фанатам после слухов о разрыве с возлюбленной

12:55

"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

12:52

Удивительно, но факт: куда деваются комары зимой

12:45

Сколько топлива "съедает" обогрев автомобиля зимой: неожиданные цифры

12:44

Украинцы массово скупают доллары: что будет с курсом - прогноз аналитиков

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять