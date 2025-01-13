В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно

Работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем.

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Запуск рейсов гражданской авиации / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Кратко:

Аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов

Для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности

Разработан операционный документ эвакуации пассажиров

Международный аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

В пресс-службе аэропорта отметили, что изучают возможность открытия рейсов, но для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.

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"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ИТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности.

Открытие аэропортов - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. По его словам, этого не позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что уже до конца января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.

Кроме того, Украина в Варшаве презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

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Открытие аэропортов Украины В декабре 2023 года Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта". 19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express. "Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при условии закрытия воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя". Пассажиров и груза на самолете не было.

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