В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно

Кратко:
- Аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов
- Для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности
- Разработан операционный документ эвакуации пассажиров
Международный аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.
В пресс-службе аэропорта отметили, что изучают возможность открытия рейсов, но для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.
"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ИТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности.
Открытие аэропортов - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. По его словам, этого не позволяет ситуация с безопасностью.
В то же время, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что уже до конца января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.
Кроме того, Украина в Варшаве презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.
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Открытие аэропортов Украины
В декабре 2023 года Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью.
Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта".
19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express.
"Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при условии закрытия воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя".
Пассажиров и груза на самолете не было.
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