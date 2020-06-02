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Разблокирование освобождения украинцев из плена: Ермак назвал главное условие

2 июня 2020, 21:37

МККК должен получить доступ к незаконно удерживаемым в ОРДЛО, Крыму и РФ.

обмен пленными
МККК должен получить доступ к незаконно удерживаемым в ОРДЛО, Крыму и РФ / @president.gov.ua

От допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым украинцам на оккупированных Донбассе и в Крыму, а также на территории России зависит разблокирование их освобождения, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Ермак в Берлине обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером важность активизации переговоров по Донбассу.

Руководитель ОП заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже для разблокирования возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Читайте такжеЗеленский анонсировал обмен пленными с Россией: кого хотят освободитьЕрмак отметил, что два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных" успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств - участников "нормандского формата" - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но, по его словам, для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители МККК должны получить доступ к лицам, которых незаконно удерживают в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Он также подчеркнул важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

В сообщении подчеркивается, что украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля, отметил Ермак.

Напомним, 16 апреля на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Андрей Ермак ОРДЛО обмен пленными
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