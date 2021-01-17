Обмен пленными: Кравчук сделал важное заявление

Первый президент Украины высказался о планах по возвращению пленных.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на заявление боевиков "Л/ДНР" о передаче в одностороннем порядке Украине некоторых пленных.
"У нас отработаны механизмы, если идет речь об обмене временно удерживаемыми лицами. В нашей делегации есть гуманитарная подгруппа, там все отработано, и это не первый год. А тут внезапно какое-то возвращение. Кого? Мы не знаем ни списков, ни людей, есть общее предложение", — сказал Кравчук.
Также Кравчук отметил, что пленных собираются возвращать не непосредственно Украине.
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"И возвращение своеобразное - не Украине, а посреднику Медведчуку. Мы такого не знаем, чтобы частное лицо выполняло функции государства. Мы заявили, что это вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата. В повестке дня заседания Трехсторонней контактной группы на четверг, 21 января, нет вопросов, поставленных сейчас представителями ОРДЛО под кураторством России. Этот вопрос появился только на той стороне. ОРДЛО и Медведчук не обращались ни к нашей делегации, ни к нашей украинской власти", — сказал Кравчук, передает телеканал Украина 24.
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Односторонняя передача пленных Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее российские СМИ сообщили о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
- Представители "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.
- Глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача украинских пленных председателю политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.