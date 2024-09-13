Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

Последний прорыв ВСУ, который произошел буквально день назад, был почти хрестоматийным примером маневра, заявил аналитик Forbes Дэвид Экс.

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ВСУ прорвали оборону в более чем 30 километрах от Курской дуги / Коллаж: Главред. фото: 117 отдельная механизированная бригада

ВСУ совершили успешный прорыв в Курской области РФ. Однако меры, предпринятые украинцами для разминирования за пределами прорыва, были явно недостаточными, поэтому продвижение остановилось. Об этом пишет аналитик Дэвид Экс для американского издания Forbes.

По его словам, накануне контрнаступления на юге Украины, которое началось в июне 2023 года, украинские бригады снаряжались и готовились к одному из самых сложных маневров в сухопутной войне - прорыву. Прошлогодняя попытка прорыва завершилась неудачей, утверждает Экс.

"То есть быстрое проникновение саперов и вспомогательных машин сквозь грунтовые и бетонные укрепления - часто под огнем, чтобы танки и пехота могли прорваться. Прошлогодние прорывы, по большому счету, были катастрофой, поскольку украинские войска погрязли в самых густых минных полях в мире, а затем попали под огонь российской артиллерии и вертолетов", - отметили в статье.

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В этом году украинские войска получили новый шанс для прорыва. 6 августа около десятка батальонов из восьми украинских бригад - армейских, десантных и территориальных - вошли в Курскую область на юго-западе России.

Аналитик подчеркнул, что последний успешный прорыв, который произошел буквально на днях, был "хрестоматийным примером маневра".

"Он работал... пока не остановился. Украинцы прорвались, но далеко не ушли. Пока беспилотник наблюдал сверху, а по крайней мере один танк маячил неподалеку, инженерная машина (судя по всему, бывший советский ИМР-2, оснащенный минным тралом) прокладывала себе путь через насыпь, через траншею, через вторую насыпь и затем через ряд бетонных танковых заграждений", - пишет аналитик.

Экс добавил, что пока пехота пробиралась через пролом и начинала расчищать вторую траншею, ИМР-2 продвинулся глубже на российскую территорию, но нарвался на мину. Аналитик подчеркнул, что хотя начальный прорыв был успешным, меры по разминированию за его пределами были недостаточными.

"Интересно местоположение этого прорыва - к югу от российского села Новый Шлях, более чем в 30 километрах к западу от основного Курского выступления. Возможно, прорыв был частью неожиданной локальной операции - возможно, разведки сил перед новыми украинскими атаками, призванными поддержать операцию под Курском", - предположил он.

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Операция в Курской области - последние новости

Напомним, в Курской области ВСУ идут вперед. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в частности подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

В то же время в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине. Сергей Згурец заявил, что враг пытался разблокировать группировки, которые зажаты в Глуховском районе, проводя наступательные действия.

Как сообщал Главред, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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