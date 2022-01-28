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Обзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в Днепре

28 января 2022, 08:35
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В Нацгвардии подтвердили, что Артем Рябчук ранее вмешался в конфликт военнослужащих, чтобы разнять их.

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Задержанный Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Стали известны новые подробности о кровавой стрельбе в Днепере, в результате чего нацгвардеец Артем Рябчук убил пятерых человек на Южмаше.

Как рассказала kp.ua его бывшая сокурсница, после одного неприятного инцидента Артема начали обзывать "стукачом" и "шестеркой".

"Я с ним проучилась 4 года. Общались мы хорошо. Артем никогда ни на кого не повышал голоса, никто на него не жаловался. Да, бывали такие моменты - если ему кто-то скажет что-то неприятное, он в ответ не смолчит. Но так сегодня поступают почти все", - говорит его сокурсница.

По ее словам, Рябчук жаловался знакомым на сослуживцев.

"Рассказывал, что в армии его начали травить несколько человек, обзывали "шестеркой" и "стукачом". Видимо, Артем мог выдержать многое, но только не регулярное унижение со стороны сослуживцев", - добавила знакомая задержанного.

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Что известно о причине трагедии

Как на брифинге бывший командующий Нацгвардией Николай Балан, об инциденте сам Рябчук сообщал командиру своего взвода, передает Укринформ.

Балан подтвердил, что подозреваемый тогда вмешался в конфликт военнослужащих, чтобы разнять их.

"Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который ныне задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", – сказал он.

В то же время, по его словам, солдаты, опрошенные уже после инцидента, отрицали факты буллинга в отношении Рябчука. К тому же они не давали свидетельств о так называемой "дедовщине" в подразделении.

"С глазу на глаз разговаривали, в частности, с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали", – сказал Балан. Он добавил, что следов издевательства или избиения солдат в ежедневных медицинских осмотрах зафиксировано не было.

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