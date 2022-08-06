Огненный 'привет' оккупантам: в Бердянске прогремел взрыв у здания полиции

Взрыв произошел возле захваченного оккупантами городского отдела полиции в Бердянске.
В центре захваченного Россией Бердянска Запорожской области прогремел мощный взрыв.
Он случился возле захваченного оккупантами городского отдела полиции, сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении.
В СтратКоме уточнили, что по состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальон-тактических групп восстановлению не подлежат.
В ведомстве добавляют, что на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр.
Ранее сообщалось о том, что на захваченных оккупантами РФ территориях Украины продолжают взрываться вражеские склады с боеприпасами.
В ночь на субботу, 6 августа, в Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы.
В Сети опубликовали снимки и видео пожара и взрывов в Макеевке. Уточняется, что детонация происходит на одном из складов оккупантов РФ.
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