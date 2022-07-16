Огневой налет на Луганщине: бойцы Kraken уничтожили 60 оккупантов и взяли пленных

Kraken атаковал позиции оккупантов на Луганщине / Скриншот

Украинские защитники из спецподразделения Kraken уничтожили 60 российских оккупантов в ходе атаки на позиции рашистов в Луганской области.

Украинские военные рассказали детали огневого налета на временно оккупированную Белогоровку Луганской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.

"В ходе операции бойцами спецподразделения "KRAKEN" было ликвидировано 60 человек личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще двое оккупантов были взяты в плен", - говорится в сообщении.

На кадрах запечатлен артудар по позициям оккупантов, заход украинских бойцов в населенный пункт, контактный бой, а также взятие в плен рашистов.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: