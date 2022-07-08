Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноски

Российские военные охотятся за носками ВСУ / Reuters

Солдаты российских оккупационных войск хвастаются носками, которые украли у украинских военнослужащих.

Об этом идет речь в новых перехватах, которые публикует Служба безопасности Украины.

В одном из последних перехватов СБУ контрактник из России с завистью рассказывает о том, что бойцам ВСУ выдают высококачественные носки.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - говорит окупант.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.

Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

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Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

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