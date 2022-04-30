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Оккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть на видео

30 апреля 2022, 07:57

Кадыровский тиктокер как раз рассказывал об успехах в войне против украинцев.

Оккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть на видео / скриншот

Российский оккупант-тиктокер был убит снарядом во время съемок очередного видео.

Снятое захватчиком видео, на котором он рассказывает о выполненном боевом задании, все же попало в сеть.

"Первая основная задача у нас выполнена. Выполнена на 5 с плюсом. Суммарно у нас три "300"..." , - после этих слов рядом с ним раздается взрыв, камера падает и на видео появляется кровавый кадр.

Ранее мы сообщали, что о временно оккупированном РФ Севастополе похоронили командира разведывательного взвода разведывательного батальона дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексея Охоту. Он был ликвидирован ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали предателя Украины, примкнувшого к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве "груза-200" в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.

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