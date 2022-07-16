Оккупантов сожгли вместе с танками: в ВСУ показали "огненные" кадры

Уничтоженные танки РФ / Facebook/EastOC

Украинские военные из Сил обороны продолжают противостоять агрессии российских оккупантов на разных направлениях.

При этом бойцы ВСУ наносят рашистам ощутимые потери. Соответствующие кадры публикует Оперативное командование Схид.

Отмечается, что недавно украинские защитники уничтожили бронетехнику захватчиков.

Кроме того, в оперативном командовании Схид сообщили, что технику россиян обезвредили бойцы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады Вооруженных Сил Украины.

/ Facebook/EastOC

/ Facebook/EastOC

/ Facebook/EastOC

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск.

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