Оккупанты "гибнут группами", командирам плевать: в РФ жалуются на катастрофические потери

Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

Среди российских оккупантов в Украине огромные потери, об этом российские военные рассказывают в телефонных разговорах с родственниками.

Перехват переговоров одного из оккупантов со своей женой опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Он пояснил, что из-за больших потерь многие оккупанты, находящиеся в Украине, стремятся уволится из рядов ВС России.

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Оккупант пожаловался на то, что украинские защитники отрезали рашистам пути отступления, взорвав мосты. При этом оккупанты постоянно ожидают попадания ракет с HIMARS.

"Жителей в селах трогать нельзя. А также властям вообще безразлично, сколько своих ребят погибло", - заявил россиянин.

Он также добавил, что российские оккупанты в Украине гибнут "малыми группами".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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