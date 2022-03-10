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Оккупанты готовили удар по Броварам: врага пресекли и уничтожили

10 марта 2022, 01:18

В разговоре оккупант сообщил о гибели командира их полка, а также о полной потере личного состава.

война
Война / Нацгвардия

9 марта украинские военнослужащие ликвидировали еще одного нацистского командира и большое количество личного состава и техники шестого полка оккупантов возле Броваров.

Контрразведка перехватила разговор российских офицеров, готовившихся к наступлению на Киев, в Броварском районе.

В разговоре оккупант сообщил о гибели командира их полка, а также о полной потере личного состава.

"Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали. Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Отвел шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го северную окраину заняли Димера (речь идет о Большой Дымерке, - ред.). Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт Скибин, там засада жесткая. Оттуда били: артиллерия, танки, с беспилотника, я понял, байрактары летают", - такую информацию передал оккупант под позывным Нитра своему коллеге-оккупанту Удару о состоянии полка в результате оборонных действий Вооруженных сил Украины.

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Война в Украине 2022

24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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