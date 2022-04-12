Оккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в северных районах Украины продолжаются работы по разминированию.

Во время ночного обращения Зеленский рассказал, что российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч взрывоопасных предметов, которые не взорвались.

Глава государства отметил, что каждый день обезвреживаются по несколько тысяча таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улицах, полях и машинах.

Зеленский отметил, что российские военные делали все для того, чтобы возвращение украинцев домой было небезопасным.

"Украина - одна из самых загрязненных минами стран мира. Я считаю, что это должно рассматриваться как военное преступление. Они хотели убить как можно больше людей даже после отступления. Без соответствующих приказов они бы этого не делали", - заявил президент.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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