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Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУ

5 мая 2022, 09:15

Сейчас 38-й гвардейская отдельная мотострелковая бригада оккупантов находятся в приграничном районе и ждут окончательного перемещения в Россию.

Техника
Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать / коллаж фото Генштаба ВСУ

Агрессоры из 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады начали массово отказываться от участия в войне против Украины ‒ дескать, боятся слишком больших потерь. Об этом сообщил на своей Facebook-странице представители Генерального штаба ВСУ в сводке по военной обстановке на утро 5 мая.

Сейчас вышеуказанное подразделение оккупантов находится в приграничном районе и ждут перемещения в Россию. Оно давно было переформировано из 143-го мотострелкового полка постоянной боеготовности. Состоит из мотострелкового, танкового, инженерного, ремонтного батальонов, подразделений снабжения и медицинского обеспечения, противотанкового артиллерийского дивизиона, рот разведки и комендатуры, а также взвода.

Также известно, что мятежные настроения назрели не только в этой бригаде оккупантов. По данным Генштаба украинской армии, большие проблемы есть и в подразделении боевиков из 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Сейчас эта бригада находится в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганщина. И ее доукомплектовывали местными жителями. По вполне понятным причинам, у них низкое морально-психологическое состояние, проблемы с оружием и броней, и, в конечном итоге, еще не готовы к выполнению задач.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их идти в наступление против Вооруженных сил Украины.

Это следует из перехвата разговора командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, сообщили в СБУ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку. Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, паникеров", – рассказывает он.

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Автор: Егор Бунин
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оккупация новости Украины война России и Украины
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