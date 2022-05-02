Орки отказываются умирать в Украине: бегут с передовой и ломают свою технику

Россияне ломают собстенную технику / генштаб ВСУ

Российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали, и там три "двухсотые" и слишком много "трехсотых" в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.

Тот переспрашивает, означает ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался явно доволен. Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны сейчас в его подразделении остался только один. И тот они умышленно сломали.

"Ну и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целее останетесь", – советует отец.

Запись этого разговора СБУ обнародовала в своем сообщении.

Кроме того, оккупанты, дословно, "очкуют" от вероятности, что их отправят в наступление на Харьковское направление. У них начинается ужасная паника при упоминании города Изюм и украинских артиллеристов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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