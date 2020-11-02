Оккупанты Крыма сделали смелое заявление о водоснабжении

Оккупанты высказались о поставках воды в Крым из Украины / из соцсетей

Оккупанты Крыма признались, что полуостров даже не рассчитывает на поставку воды с территории Украины. Также они уверены, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.

Как заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в интервью телеканалу Россия 24, "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

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