Оккупанты Крыма сделали смелое заявление о водоснабжении

Сергей Аксенов уверен, что полуостров справится с дефицитом воды самостоятельно.
Оккупанты Крыма признались, что полуостров даже не рассчитывает на поставку воды с территории Украины. Также они уверены, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.
Как заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в интервью телеканалу Россия 24, "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.
Водоснабжение Крыма - о чем сообщалось ранее:
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил - в России хотят направить около 50 млрд рублей (приблизительно 18 млрд гривен) на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения оккупированного Крыма.
- Позднее географ-метеоролог и климатолог Вера Балабух заявила - в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой в ближайшее время будет только ухудшаться.
Автор: Екатерина Трохимчук