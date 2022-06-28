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Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISW

28 июня 2022, 07:27

Российским силам, вероятно, придется отказаться от наступления в Луганской области, чтобы возобновить наступательные операции к северу от Славянска.

ВСУ, война в Украины
Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях в Клиновом, где российские силы пытаются закрепиться на трассе E40, ведущей в Славянск. Сообщается, что украинские силы отразили российские атаки на Клиново, но подтвердили, что российские силы продолжали наступление в населенных пунктах к западу от трассы E40. Украинские силы также, вероятно, использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для нанесения удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км к востоку на контролируемой Россией территории в Луганской области.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Министерство обороны Великобритании отметило, что сильные обстрелы вокруг Изюма могут свидетельствовать о попытках России "восстановить темп" на этом направлении, но российским силам, вероятно, придется отказаться от наступления в Луганской области, чтобы возобновить наступательные операции к северу от Славянска.

understandingwar.org
understandingwar.org

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
  • Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
  • Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
  • Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
  • Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
  • Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

Как сообщал Главред, в Пентагоне заявили, что перед тактическим отходом из Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам существенный урон.

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