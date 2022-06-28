Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISW

Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях в Клиновом, где российские силы пытаются закрепиться на трассе E40, ведущей в Славянск. Сообщается, что украинские силы отразили российские атаки на Клиново, но подтвердили, что российские силы продолжали наступление в населенных пунктах к западу от трассы E40. Украинские силы также, вероятно, использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для нанесения удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км к востоку на контролируемой Россией территории в Луганской области.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Министерство обороны Великобритании отметило, что сильные обстрелы вокруг Изюма могут свидетельствовать о попытках России "восстановить темп" на этом направлении, но российским силам, вероятно, придется отказаться от наступления в Луганской области, чтобы возобновить наступательные операции к северу от Славянска.

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Основные выводы аналитиков ISW:

Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.

Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.

Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.

Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.

Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.

Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

Как сообщал Главред, в Пентагоне заявили, что перед тактическим отходом из Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам существенный урон.

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