Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISW

Российским силам, вероятно, придется отказаться от наступления в Луганской области, чтобы возобновить наступательные операции к северу от Славянска.
Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.
Российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях в Клиновом, где российские силы пытаются закрепиться на трассе E40, ведущей в Славянск. Сообщается, что украинские силы отразили российские атаки на Клиново, но подтвердили, что российские силы продолжали наступление в населенных пунктах к западу от трассы E40. Украинские силы также, вероятно, использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для нанесения удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км к востоку на контролируемой Россией территории в Луганской области.
Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.
Министерство обороны Великобритании отметило, что сильные обстрелы вокруг Изюма могут свидетельствовать о попытках России "восстановить темп" на этом направлении, но российским силам, вероятно, придется отказаться от наступления в Луганской области, чтобы возобновить наступательные операции к северу от Славянска.
Основные выводы аналитиков ISW:
- Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
- Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
- Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
- Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
- Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
- Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.
Как сообщал Главред, в Пентагоне заявили, что перед тактическим отходом из Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам существенный урон.
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