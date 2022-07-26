Оккупанты не успевают увидеть ее красоту: очаровательная снайперша Александа защищает Украину

Александра снайперша / instagram.com/naemnicaoligarha/

Немало девушек защищают нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины. Кроме знаменитой "Птички", воевавшей на Азовстали и покорившей своим голосом миллионы людей, есть и другие достойные представительницы прекрасного пола.

Среди них украинская снайперша Александра, которая делится своими фото в Isntagram. В соцсетях ее обожают - девушка обладает невероятной красотой.

Фотографии девушки собирают тысячи лайков и множество комментариев.

Снайперша Александра / instagram.com/naemnicaoligarha/

Снайперша Александра / instagram.com/naemnicaoligarha/

Девушка много занимается спортом, иронизирует над теми, кто сомневается в том, что она действительно служит и делится фотографиями с фронта и бытовой жизни.

В комментариях под фото ее уже успели окрестить украинской Ларой Крофт.

Снайперша Александра / instagram.com/naemnicaoligarha/

Снайперша Александра / instagram.com/naemnicaoligarha/

Напомним, ранее мы рассказывали о Татьяне Чубаре. "Принцеска" - самая известная блондинка ВСУ. Конотопская наводчица и командир пушки прославилась не только уничтожение российских оккупантов, но и роликами в сети.

Читайте также: