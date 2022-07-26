Оккупанты не успевают увидеть ее красоту: очаровательная снайперша Александа защищает Украину

Девушку засыпают лестными комментариями в сети и сравнивают с Ларой Крофт.
Немало девушек защищают нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины. Кроме знаменитой "Птички", воевавшей на Азовстали и покорившей своим голосом миллионы людей, есть и другие достойные представительницы прекрасного пола.
Среди них украинская снайперша Александра, которая делится своими фото в Isntagram. В соцсетях ее обожают - девушка обладает невероятной красотой.
Фотографии девушки собирают тысячи лайков и множество комментариев.
Девушка много занимается спортом, иронизирует над теми, кто сомневается в том, что она действительно служит и делится фотографиями с фронта и бытовой жизни.
В комментариях под фото ее уже успели окрестить украинской Ларой Крофт.
Напомним, ранее мы рассказывали о Татьяне Чубаре. "Принцеска" - самая известная блондинка ВСУ. Конотопская наводчица и командир пушки прославилась не только уничтожение российских оккупантов, но и роликами в сети.
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