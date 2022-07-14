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"Я буду стоять до последнего": наводчица "Принцеска" должна была печь пирожные, но решила воевать

14 июля 2022, 09:46

Девушка сейчас командует пушкой, которая испепеляет врага на фронте.

Таня Чубарь
Таня Чубарь / скриншот

Татьяна Чубарь, или просто "Принцеска" - самая известная блондинка ВСУ. Конотопская наводчица и командир пушки прославилась не только уничтожение российских оккупантов, но и роликами в сети.

На поле боя она беспощадно "насыпает" врагу и при этом успевает снимать видео, рассказали в сюжете "ТСН".

Гроза орков и гордость 58-й бригады

Любимице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского всего 23 года. В ВСУ с 18-ти. За 5 лет была и делопроизводителем, и в медроте служила, но выучилась на наводчицу. Решение идти на фронт приняло в первый же день войны. С того времени на ее счету десятки уничтоженных целей.

"Ее батарея, в состав которой она входит, уничтожила более 68 единиц техники. Подтвержденных, а сколько еще не подтвержденных", — говорит руководитель штабного самоходного дивизиона Дмитрий Яхненко.

И это только в первый месяц войны. В настоящее время количество избитой вражеской техники содержится в тайне. За особые достижения Таню наградили медалью защитника Отечества Орденом за мужество и повысили до командира пушки.

Училась на кондитера, но не сложилось

Изначально Таня должна была печь пирожные, но на выпускном фото Татьяны нет — сменила фартук на пиксель.

"Я защищаю своих мальчиков, у меня дома растет два мужика, которые сидят и переживают за маму", – говорит наводчица.

Таня Чубарь / скрнишот

Любящую мамочку сыночки сейчас видят редко, сейчас они с бабушкой. В условиях войны и бешеной популярности дочери в Сети — Анна оберегает внуков от лишних глаз.

"Папа, а может, я действительно пойду служить"

Детство Тани, рассказывает мать, было обычным деревенским городом и хозяйством. Бесстрашие – кажется – было ее оружием от рождения. Татьяну со старшей сестрой родители воспитывали в строгой дисциплине.

"Она могла и на тракторе ездить, и с землей, ну все то, что я мог, все и она могла, буквально. У нее было желание: "Папа, а может, я действительно пойду служить, вот ты два года служил и я уйду. Стрелять любила и довольно прицельно стреляла", – рассказывает отец Тани.

Читайте такжеРашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokОтец – из Западной Украины, мать – из Симферополя. Туда каждое лето возили детей на море. Когда Тане было 14 лет отец ушел из семьи. Но с тех пор желание связать жизнь с военной службой у Татьяны только окрепло.

"А когда прошел Майдан, Таня поняла, что Крым не наш, что нужно что-то делать, чтобы туда можно было снова ездить на отдых", — призналась мама девушки.

Решение Татьяны уйти на фронт мать восприняла тяжело, а отец поддерживает

"Пусть руководит, пусть командует ребятами и мной пусть бы руководила, будь рядом, я бы не подкачал ее и вместе с ней там", — говорит мужчина.

В первый день войны отец тоже пошел воевать добровольцем, на фронте наконец-то и увиделись после долгой разлуки.

"Мы были в 10 км, где она была у Нежина мы увиделись, обнялись и разбежались, были такие эмоции, я целый месяц не мог их передать, потому что впервые увидел дочь за два года", - вспоминает мужчина.

таня чубарь
Таня Чубарь / скриншот

Девушка за время войны стала гораздо серьезнее. Говорит, конечно, отдает себе отчет, какую опасную работу делает.

"При прямом попадании – это братская могила. Это страшно, это тяжело, но каждый на своем месте", – добавляет Принцеска. - Мы будем стоять до последнего. Лично я буду".

Напомним, ранее в Сети появилось новое видео с военнослужащей ВСУ Татьяной Чубар, которая является наводчиком экипажа самоходной артустановки. Новый ролик опубликовали на Facebook-странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского.

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