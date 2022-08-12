Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат: приказали взять перекресток, где не было позиций ВСУ

Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат/ Reuters, Радио Свобода

Российские захватчики время от времени сами помогают украинским военным отправлять своих же "товарищей по оружию" на вечный концерт Кобзона. Так, недавно российское командование угробило десятерых своих солдат.

Командиры приказали военным взять перекресток, на котором даже не было позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

Но даже с этой задачи оккупанты не смогли выйти без потерь – 10 захватчиков расстреляла своя же артиллерия.

"Командование 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) для повышения морального духа ставит "сложные" задачи своим подчиненным. Так, 8 августа поставили задачу захватить перекресток, на котором даже не было позиций ВСУ. Но даже во время такой операции погибло 10 военнослужащих от огня своей артиллерии", – рассказал журналист.

Напомним, СБУ определили личность еще одного военного преступника из России. Они идентифицировали захватчика, который во время оккупации Киевщины в селе Бабинцы похитил из дома несовершеннолетнего и пытал его, чтобы узнать информацию об украинских войсках. Злоумышленник оказался товарищем Кадырова.

Ранее в американском издании The New York Times сообщили, что ежедневно потери российских оккупантов в Украине достигают 500 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что из-за большого количества погибших и раненых продвижение оккупационных войск на востоке Украины замедлилось и превратилось в "изнурительное прозябание".

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