Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВО

Местные пропагандистские каналы также пишут об "атаке дронов с моря".

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Атака на Крым / скриншот, соцсети

Сегодня, 1 мая, в Крыму оккупанты якобы сбили БПЛА на западе оккупированного полуострова.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что беспилотник якобы сбили силы ПВО, и попросил "сохранять спокойствие".

Ранее местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО в Заозерном (около 10 км до Евпатории) и публиковали фото с характерными следами в небе.

видео дня

Фейковый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев также написал в Telegram, что оккупанты якобы "отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде" и якобы "сбили один".

Местные пропагандистские каналы также пишут об "атаке дронов с моря".

Бавовна в Кырму / скриншот

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе. По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость – около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Как отметила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе во временно оккупированном Крыму стал результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям и наступлению. По ее словам, взрыв на нефтебазе в Севастополе заставит российских оккупантов переориентироваться и рассредоточиться в поисках более безопасного места.

Смотрите видео о том, почему в Крыму случились массовые взрывы.

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