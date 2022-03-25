Около 60% ракет оккупантов в Украине промазали мимо целей – Reuters / Минобороны РФ

Из всех высокоточных ракет, которые российские оккупанты запустили по мирным городам Украины, приблизительно 60% не попали в цель. Об этом пишет западное новостное агентство Reuters, ссылаясь на трех американских чиновников, знакомых с данными разведки

На данный момент неизвестно, что именно является причиной настолько высоких показателей отказов российских ракет.

Отмечается, что при такой неточности "высокоточных" ракет РФ от них можно ожидать чего угодно: как неудачных запусков, так и того, что боекомплект ракеты не сдетонирует при ударе.

Однако, по словам экспертов, любой уровень отказов от 20% и выше будет считаться высоким.

По их мнению, информация о неточности ракетных ударов РФ может отчасти объяснить то, почему агрессору спустя месяц после вторжения не удалось достичь своих целей.

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В четверг вечером, 24 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Николаевской областям.

Во многих районах Днепра были слышны мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Ракетные удары российских оккупантов были слышны практически в каждом из районов Днепра и за его пределами.