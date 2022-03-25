Около 60% ракет оккупантов в Украине промазали мимо целей – Reuters

Процент отказов российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60% – данный показатель меняется изо дня в день
Из всех высокоточных ракет, которые российские оккупанты запустили по мирным городам Украины, приблизительно 60% не попали в цель. Об этом пишет западное новостное агентство Reuters, ссылаясь на трех американских чиновников, знакомых с данными разведки
На данный момент неизвестно, что именно является причиной настолько высоких показателей отказов российских ракет.
Отмечается, что при такой неточности "высокоточных" ракет РФ от них можно ожидать чего угодно: как неудачных запусков, так и того, что боекомплект ракеты не сдетонирует при ударе.
Однако, по словам экспертов, любой уровень отказов от 20% и выше будет считаться высоким.
По их мнению, информация о неточности ракетных ударов РФ может отчасти объяснить то, почему агрессору спустя месяц после вторжения не удалось достичь своих целей.
Читайте такжеНедолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет
В четверг вечером, 24 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Николаевской областям.
Во многих районах Днепра были слышны мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Ракетные удары российских оккупантов были слышны практически в каждом из районов Днепра и за его пределами.