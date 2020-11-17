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Окупанты Евпатории решились на отчаянный шаг из-за засухи

17 ноября 2020, 20:59

В Крыму будут снижать давление в трубах из-за проблем с водоснабжением.

Крым
Жителям Евпатории будут снижать давление воды / Reuters

Из-за засухи в аннексированном Крыму, "власти" курортной Евпатории пошли на отчаянные меры - было решено с 16 ноября по ночам снижать общегородское давление воды в водопроводе.

Об этом со ссылкой на ГУП Вода Крыма сообщает "мэрия" города во вторник, 17 ноября и отмечает, что согласно с новыми правилами давление будут снижать с 23:00 до 05:00.

На сегодня в Евпатории проживает более 100 тысяч человек.

Проблема пресной воды в аннексированном Крыму

  • Самопровозглашенные российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
  • Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
  • По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
  • Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
  • Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.

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