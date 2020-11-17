Окупанты Евпатории решились на отчаянный шаг из-за засухи

Жителям Евпатории будут снижать давление воды / Reuters

Из-за засухи в аннексированном Крыму, "власти" курортной Евпатории пошли на отчаянные меры - было решено с 16 ноября по ночам снижать общегородское давление воды в водопроводе.

Об этом со ссылкой на ГУП Вода Крыма сообщает "мэрия" города во вторник, 17 ноября и отмечает, что согласно с новыми правилами давление будут снижать с 23:00 до 05:00.

На сегодня в Евпатории проживает более 100 тысяч человек.

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