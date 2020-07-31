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У Зеленского хотят провести в Украине Олимпийские игры

31 июля 2020, 13:53

Руководитель Национального комитета Украины Сергей Бубка активно работает над участием страны в конкурсе на проведение Олимпиады.

Олимпиада
Олимпиада / УНИАН

Власти Украины готовят заявку к участию в конкурсе на право проведения Олимпиады.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента со ссылкой на заявление руковолдтеля ведомства Андрея Ермака.

Чиновник отметил, что, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, ОП и Национальный олимпийский комитет работают над приездом в Украину руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

По мнению Ермака, такая мера стала бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпиады.

По словам министра молодежи и спорта Вадим Гутцайт, руководитель Национального комитета Украины Сергей Бубка активно работает над участием страны в конкурсе на проведение либо летней Олимпиады 2028 года, либо Зимней 2030 года.Читайте такжеОчередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в комментарии американскому изданию Washington Post ‒ в ведомстве готовят новый законопроект, который будет предусматривать наказание за публикацию секретных разговоров чиновников (ради защиты государственной безопасности).

офис президента Андрей Ермак Олимпийские игры Сергей Бубка Владимир Зеленский
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