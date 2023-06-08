"Он просто негодяй": Украина отреагировала на скандальное заявление экс-ведущего FoxNews

Карлсон - один из известнейших в США местных рупоров российской пропаганды. После начала полномасштабного вторжения РФ он распространял российские нарративы.

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Дмитрий Кулеба о скандальном заявлении Такера Карлсона / Коллаж Главред, фото скриншот, УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отметил на слова экс-ведущего FoxNews Такера Карлсона, который обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и "убийстве населения".

"Карлсон – это просто негодяй и украинофоб. Он будет и дальше делать свою эту грязную работу. К сожалению, здесь можно его остановить только, наверное, какими-то большими судебными штрафами за распространение лжи, но это отдельный процесс", – сказал Кулеба в эфире Сниданок с 1+1.

Он также прокомментировал борьбу Украины с вражеской пропагандой, указав на совсем другую стратегию государства, чем распространение лжи.

"Мы должны понять одну простую вещь - что это, как в футболе: нельзя выйти одной команде на поле и самой с собой играть в футбол. Так же и здесь. Всегда против нас будут играть. Мы должны понимать, что можем где-то проиграть, где-то сыграть вничью, но главное – в конце турнира пройти на первое место, стать чемпионами. Пока мы идем впереди всех", – отметил Кулеба.

Он добавил, что международные партнеры неоднократно называли президента Владимира Зеленского и Украину в целом "по состоянию на сегодняшний день лучшими коммуникаторами в мире".

Что заявил Такер Карлсон об Украине

Ведущего Карлсона в апреле 2023 года уволили с телеканала FoxNews. Он запустил свое шоу в Twitter. Там он взялся распространять российскую ложь о том, что якобы Украина подорвала Каховскую ГЭС и газопровод "Северный поток". Карслон также насмехался над Зеленским, всячески обзывая его, и обвинил президента в "истреблении населения". Бывший телеведущий высмеял и американские медиа вместе с политиками, поддерживающими Украину в войне с Россией.

Шоу Карлсона ретвитнул изобретатель и миллиардер Илон Маск. Он написал, что было бы здорово, если бы на платформе были шоу из всех частей политического спектра.

Заметим, что Карлсон — один из известнейших в США местных рупоров российской пропаганды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он распространял российские нарративы и журналиста активно цитировали российские пропагандистские медиа.

Смотрите видео о последствиях подрыва Каховской ГЭС:

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