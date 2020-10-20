"Они виновны": Филарет сделал резкое заявление о жителях Донбасса

Жители Донбасса заслужили страдания, считает патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет прокомментировал ситуацию вокруг положения людей на Донбассе.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, жители Донбасса заслужили страдания от войны.
"Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все", - подчеркнул патриарх Филарет.
Он напомнил, что праведник Иов был невиновный, однако при этом принимал страдания.
"Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу", - добавил Филарет.
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Напомним, ранее епископ и руководитель Крымской епархии Православной церкви Украины митрополит Климент заявил о том, что не верит в возвращение захваченного Россией в 2014 году полуострова Крым.
По словам Климента за возвращение Крыма можно и нужно молиться, но лично у него есть серьезные сомнения по поводу того, хочет ли этого Господь.