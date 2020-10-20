"Они виновны": Филарет сделал резкое заявление о жителях Донбасса

Патриарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет прокомментировал ситуацию вокруг положения людей на Донбассе.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, жители Донбасса заслужили страдания от войны.

"Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все", - подчеркнул патриарх Филарет.

Он напомнил, что праведник Иов был невиновный, однако при этом принимал страдания.

"Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу", - добавил Филарет.

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Напомним, ранее епископ и руководитель Крымской епархии Православной церкви Украины митрополит Климент заявил о том, что не верит в возвращение захваченного Россией в 2014 году полуострова Крым.

По словам Климента за возвращение Крыма можно и нужно молиться, но лично у него есть серьезные сомнения по поводу того, хочет ли этого Господь.