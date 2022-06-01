"Операция срывается": ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации Украины

ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации Украины / УНИАН, скриншот

ВСУ смогли сорвать планы оккупантов по второй части наступления на нашу страну. Сроки, на которые рассчитывала РФ, оказались нереальными.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью на канале "Украина 24" заявил, что ближайшая неделя станет решающей и покажет, чего ждать дальше.

Он отметил, что Путин ставил задачу по второй наступательной операции – это захватить полностью Донецкую и Луганскую области, сухопутный коридор в Крым, Херсонскую область, часть Запорожской и еще пробить коридор на Приднестровье, но график оккупации украинских территорий, по словам генерала, выполнен не был благодаря усилиям наших защитников.

"По задачам и по времени эта операция срывается, об этом можно судить из того, где находились войска месяц назад и сейчас. Мы видим все, что они продвинулись благодаря тому, что остается мощный потенциал. Сейчас самые жесткие бои вокруг Северодонецка, Лисичанска, Славянска, Бахмута. Учитывая эти бои, в течение недели будет видно, выдохнется ли РФ, будет ли стабилизирована ситуация или стороны перейдут к так называемой оперативной паузе, а потом к обороне", – пояснил генерал.

Читайте такжеСломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку ИнгулецТем временем в Кремле прокомментировали вероятность встречи президентов Украины Владимира Зеленкого и РФ Владимира Путина.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России никогда не исключали возможности встречи двух лидеров, но для этого должна быть проведена подготовка, результатом чего будет подписание некоего документа.

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