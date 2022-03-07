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Операторы разрешили изменять сети связи: что такое национальный роуминг и как воспользоваться

7 марта 2022, 15:41

Национальный роуминг позволит абонентам переключаться на сеть других операторов.

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Мобильная связь / 1zoom.ru

Крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.

Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Национальный роуминг позволит абонентам переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал мобильного оператора. Такая возможность появится сегодня, 7 марта. Услугу совместно запустили Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Минцифрой, Госспецсвязью, Нацкомиссией по коммуникациям и ассоциацией операторов связи.

Прежде всего, роуминг будет подключен в зоне активных боевых действий:

  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская области.

Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

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"То есть при пропаже связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора", - объясняют операторы.

Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены остальные абоненты.

Как подключиться

  • Отключить в телефоне автовыбор сети.
  • Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
  • Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
  • Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
  • Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
  • Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Что нужно знать

Название сети может измениться на покрытие которой используется;

Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

Тарификация звонков и SMS производится согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, попробуйте перезагрузить телефон.

Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Операторы отмечают, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов, что может влиять на качество работы некоторых услуг.

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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