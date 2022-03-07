Операторы разрешили изменять сети связи: что такое национальный роуминг и как воспользоваться

Мобильная связь / 1zoom.ru

Крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.

Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Национальный роуминг позволит абонентам переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал мобильного оператора. Такая возможность появится сегодня, 7 марта. Услугу совместно запустили Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Минцифрой, Госспецсвязью, Нацкомиссией по коммуникациям и ассоциацией операторов связи.

Прежде всего, роуминг будет подключен в зоне активных боевых действий:

Харьковская,

Херсонская,

Сумская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Кировоградская,

Николаевская области.

Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

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"То есть при пропаже связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора", - объясняют операторы.

Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены остальные абоненты.

Как подключиться

Отключить в телефоне автовыбор сети.

Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Что нужно знать

Название сети может измениться на покрытие которой используется;

Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

Тарификация звонков и SMS производится согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, попробуйте перезагрузить телефон.

Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Операторы отмечают, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов, что может влиять на качество работы некоторых услуг.

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Война в Украину 2022

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