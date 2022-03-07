Опубликован список номеров, с которых распространяют фейки

Названы номера телефонов, с которых распространяют фейки / pixabay.com

Совет Национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список телефонных номеров, с которых распространяют фейки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию", - отмечается в сообщении.

Граждан призвали быть осмотрительными и подчеркнули, что российским и пророссийским диверсантам доверять нельзя.

Центр противодействия дезинформации / facebook

Ранее Главред писал, что крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.

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