Опубликован список номеров, с которых распространяют фейки

В СНБО призывают украинцам быть бдительными.
Совет Национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список телефонных номеров, с которых распространяют фейки.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию", - отмечается в сообщении.
Граждан призвали быть осмотрительными и подчеркнули, что российским и пророссийским диверсантам доверять нельзя.
Ранее Главред писал, что крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.
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Автор: Елена Стороженко