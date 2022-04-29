Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантов

Специалисты оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам.
С помощью модернизированного квадрокоптера Mavic 3 бойцы ВСУ уничтожают скопления российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в фонде Вернись живым. На кадрах запечатлена работа БПЛА в тылу врага.
Отмечается, что специалисты оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-Байрактар.
На видео запечатлен сброс из беспилотника Mavic 3 на позиции рашистов.
Читайте также"Что Байрактар животворящий делает": появилось видео сокрушительного удара ВСУ по оккупантам
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы начали применять БПЛА Байрактар для уничтожение сил русских захватчиков.
Украинским защитникам удалось обезвредить большое количество военной техники.
Читайте еще:
- Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФ
- В зоопарке Киева родился лемур Байрактар
- "Убийца Байрактаров" превратился в груду металла: ВСУ сбили новейший российский ударный БПЛА