Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантов

На позиции оккупантов с дрона сбросили заряд / Скриншот

С помощью модернизированного квадрокоптера Mavic 3 бойцы ВСУ уничтожают скопления российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в фонде Вернись живым. На кадрах запечатлена работа БПЛА в тылу врага.

Отмечается, что специалисты оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-Байрактар.

На видео запечатлен сброс из беспилотника Mavic 3 на позиции рашистов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы начали применять БПЛА Байрактар для уничтожение сил русских захватчиков.

Украинским защитникам удалось обезвредить большое количество военной техники.

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