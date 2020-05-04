УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве назвали жесткие требования к продаже фаст-фуда и кофе

4 мая 2020, 22:32

В мэрии назвали условия работы МАФов и кофеен "на вынос". При соблюдении указанных правил, их смогут открыть уже с 5 мая.

еда_гамбургер_фри_фастфуд
В КГГА назвали условия продажи фаст-фудов / 1zoom.ru

Карантин в Украине продлили до 22 мая – но Киев уже готовится к выходу из карантинного режима. Ослаблять карантинные меры в столице постепенно начинают с 12 мая.

Также сегодня КГГА утвердила жёсткие требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина, пишет пресс-служба ведомства 4 мая.

Главные требования к работе МАФОв с быстрой едой:

  • продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи.
  • потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено,
  • торговые точки должны работать исключительно "на вынос"
  • МАФы обязаны установить в определенных местах дозаторы с антисептиками,
  • обеспечить покупателей достаточным количеством одноразовых салфеток и перчаток.

"Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мер, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", - сообщили в КГГА.

Читайте такжеУ Зеленского ошарашили новыми сроками пика коронавируса

При условии соблюдения указанных требований, торговые точки смогут начать работу уже с 5 мая, добавили в КГГА.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантинных мероприятий в Украине. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331 случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

карантин коронавирус коронавирус в Киеве МАФ фастфуд
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве назвали жесткие требования к продаже фаст-фуда и кофе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:32
В Киеве назвали жесткие требования к продаже фаст-фуда и кофе
22:23
СМИ узнали шокирующие факты об "улучшении" медреформы
22:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
21:38
Прощай, школа: Минобразования озвучило даты завершения учебного года
21:20
В Украине суд арестовал президента-беглеца Януковича
21:04
У Зеленского ошарашили новыми сроками пика коронавируса
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 12 выпуск - кто ушел
20:27
НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Венедиктовой
20:25
Комаровский поведал об уникальном методе диагностики Covid-19 Видео
20:10
СССР уничтожило украинское село: Сеть поразил новый учебник по истории
20:00
"Есть варианты": Саакашвили заинтриговал подробностями назначения
19:51
Джилл Валейнтайн сменили расу в сериале Обитель зла
19:42
Инфекционист предупредила: после карантина к полноценной жизни не вернемся
19:24
Ослабление карантина: Минздрав дал важные рекомендации предприятиям
18:51
Вера Кекелия показала новорожденного сына Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 04-05-2020 Видео
18:46
"Не в голове Путина": Сивохо рассказал, как Украина виновата в войне на Донбассе Видео
18:41
Зеленский грозит увольнением 50 тысяч медиков по реформе Супрун Видео
18:41
Российское чудо: стало известно, почему коронавирус щадит россиян Видео
18:26
У Эмбер Херд умерла мать
18:14
Зеленский вскоре объявит о назначении Саакашвили – СМИ
17:53
"Заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию": названа цель Лукашенко Видео
17:32
Предвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий Видео
17:31
Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2
17:16
Выход России из карантина: у Путина назвали сроки
17:06
В Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50% Видео
17:00
Ветер любви 27 и 28 серия смотреть онлайн 04-05-2020 Видео
16:59
Доплатили по 83 копейки за борьбу с Ковидом: в Виннице медики вышли на протест Видео
16:54
Киев ушел под воду после мощного ливня с градом Фото Видео
16:31
Мосийчук показал, как Эпицентр наплевал на решение Кабмина – фото
16:30
Женская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фото Фото
16:20
Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины Видео
15:56
Лукашенко рассказал, когда беларусы снова переизберут его на пост президента
15:38
Россия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида - СМИ Видео
15:11
Сервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известно
14:52
"Них*я себе, богохульство": Линдеманн стал Иисусом
14:50
Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение Видео
14:36
Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос
14:31
Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина Видео
14:18
Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру
14:16
В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек" Видео
14:00
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
13:52
Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами мнение
13:49
Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление
13:29
Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома Видео
13:22
Оксана Самойлова подала на развод - фото
13:18
Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова
13:13
Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии Видео
13:04
Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов
12:35
Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять