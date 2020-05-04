В Киеве назвали жесткие требования к продаже фаст-фуда и кофе

В КГГА назвали условия продажи фаст-фудов / 1zoom.ru

Карантин в Украине продлили до 22 мая – но Киев уже готовится к выходу из карантинного режима. Ослаблять карантинные меры в столице постепенно начинают с 12 мая.

Также сегодня КГГА утвердила жёсткие требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина, пишет пресс-служба ведомства 4 мая.

Главные требования к работе МАФОв с быстрой едой:

продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи.

потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено,

торговые точки должны работать исключительно "на вынос"

МАФы обязаны установить в определенных местах дозаторы с антисептиками,

обеспечить покупателей достаточным количеством одноразовых салфеток и перчаток.

"Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мер, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", - сообщили в КГГА.

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При условии соблюдения указанных требований, торговые точки смогут начать работу уже с 5 мая, добавили в КГГА.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантинных мероприятий в Украине. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331 случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.