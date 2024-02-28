Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

Военный эксперт отмечает, что россиянам очень важно захватить ключевой железнодорожный узел на Харьковщине.

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Полковник ВСУ назвал основные цели российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Россияне в ближайшее время будут пытаться использовать в своих интересах преимущество в живой силе и технике. Целью наступательных операций россиян на востоке Украины станет Купянск-Узловой и Угледар. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо"сообщил военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

Он отметил, что россияне пытаются использовать наш критический дефицит артиллерийских боеприпасов, это означает, что враг будет продолжать атаковать.

"Для россиян важен контроль над железнодорожными линиями и узлами, а это значит, что в ближайшее время противник сконцентрирует свои усилия для того, чтобы взять под контроль населенный пункт Купянск-Узловой потому, что именно там сосредоточены железнодорожные пути, имеющие направление к территории РФ. Врагу очень важно держать под контролем именно этот железнодорожный узел", - пояснил Селезнев. видео дня

Кроме того, военный эксперт отмечает, что российские войска будут пытаться отодвинуть линию фронта как можно дальше от Волновахи.

"Потому, что расстояние от Угледара до Волновахи около 20 км, а это значит, что наша дальнобойная артиллерия может эффективно работать по железнодорожному узлу Волновахи", - указывает Селезев.

Аналитик также делает вывод о том, что оккупанты будут наращивать темпы строительства железнодорожного сообщения вдоль Азовского побережья, чтобы иметь дополнительные пути доставки военно-технического имущества.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины активно используют рельеф местности и каскад водохранилищ на Донбассе в районе Тоненького, Орловки и Бердичи для проведения оборонительной операции. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Офицер из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что после захвата россиянами Авдеевки они почувствовали эйфорию и увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

Аналитики Института изучения войны с США утверждают, что российские войска продолжают продвигаться к западу от Бахмута.

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