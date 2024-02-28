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Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 17:59
Военный эксперт отмечает, что россиянам очень важно захватить ключевой железнодорожный узел на Харьковщине.
Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов
Полковник ВСУ назвал основные цели российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Россияне в ближайшее время будут пытаться использовать в своих интересах преимущество в живой силе и технике. Целью наступательных операций россиян на востоке Украины станет Купянск-Узловой и Угледар. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо"сообщил военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

Он отметил, что россияне пытаются использовать наш критический дефицит артиллерийских боеприпасов, это означает, что враг будет продолжать атаковать.

"Для россиян важен контроль над железнодорожными линиями и узлами, а это значит, что в ближайшее время противник сконцентрирует свои усилия для того, чтобы взять под контроль населенный пункт Купянск-Узловой потому, что именно там сосредоточены железнодорожные пути, имеющие направление к территории РФ. Врагу очень важно держать под контролем именно этот железнодорожный узел", - пояснил Селезнев.

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Кроме того, военный эксперт отмечает, что российские войска будут пытаться отодвинуть линию фронта как можно дальше от Волновахи.

"Потому, что расстояние от Угледара до Волновахи около 20 км, а это значит, что наша дальнобойная артиллерия может эффективно работать по железнодорожному узлу Волновахи", - указывает Селезев.

Аналитик также делает вывод о том, что оккупанты будут наращивать темпы строительства железнодорожного сообщения вдоль Азовского побережья, чтобы иметь дополнительные пути доставки военно-технического имущества.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины активно используют рельеф местности и каскад водохранилищ на Донбассе в районе Тоненького, Орловки и Бердичи для проведения оборонительной операции. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Офицер из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что после захвата россиянами Авдеевки они почувствовали эйфорию и увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

Аналитики Института изучения войны с США утверждают, что российские войска продолжают продвигаться к западу от Бахмута.

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