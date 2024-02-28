УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

Дмитрий Видоменко
28 февраля 2024, 17:32
В России бывшая участница проекта "Дом-2" Наталья Хим возглавила разворовывание мемориала Навального - оттуда забирают цветы и носят их к памятнику Пригожину.
Цветы от навального пригожину
Наталья Хим (Максимус) дала команду своим сторонникам воровать цветы с мемориала Навальному / коллаж Главред, скриншоты из видео

В столице страны-агрессора РФ Москве сторонники войны против Украины воруют цветы со стихийных мемориалов, которые посвящены недавно умершему российскому оппозиционеру Алексею Навального. Как сообщает Telegram-канал ASTRA, такой "флешмоб" объявила скандальная бывшая участница телешоу "Дом-2", и провоенная активистка Наталья Хим (Максимус).

Она призвала через свой Telegram-канал забирать цветы, которые россияне приносят на Лубянскую площадь (в центре Москвы возле здания ФСБ РФ) к импровизированному мемориалу, который возник возле Соловецкого камня.

По ее словам, все букеты следует перенести к месту, отведенному в Москве в качестве мемориала тем оккупантам, которы погибли в боях с ВСУ.

видео дня

"Мы, конечно, знаем, что он (Навальный - Главред) погиб. Но честно скажу, мы не скорбим. Мной, а также сотрудниками компании ЧВК "Вагнер", а также другими участниками СВО, принято совместное решение, что цветам там не место. Отныне все цветы, которые будут приноситься туда, будут собираться и уноситься на мемориал героям СВО. Это более достойное место, лично я так считаю, и ребята тоже так считают", - заявила Хим.

Чуть позже в Сети появилось видео, на котором мужчина в маске кладет к мемориалу убитого в РФ бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина у храма Максима Блаженного на Варварке (в двух шагах от Кремля) охапку цветов. При этом он утверждает, что забрал цветы с мемориала Навальному на Лубянке.

Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

Смерть Алексея Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. Президент отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин и он должен понести ответственность за свои ужасные действия.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и подчеркнула, что власти могут мешать провести его так, как этого хочет семья.

Позднее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, от чего умер Навальный. Начальник Главного управления разведки заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Алексей Навальный Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

18:21 Мир
Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

17:08 Мир
Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:44 Политика
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 7557

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия 3602

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители 3592

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ 2969

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Последние новости

18:54

Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

18:48

Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

18:37

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

18:21

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

18:20

Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 мартаВыплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта
18:17

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

18:17

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

Реклама
17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

17:16

Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

17:08

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

16:47

Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее

16:44

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:41

Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

16:36

"Лукашенко может это сделать": боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси

16:34

Это недопустимо: власти Польши накажут тех, кто высыпал украинское зерно

16:33

Компания с российскими корнями "Инкас Дубай" пытается попасть на украинский оборонный рынок при поддержке "антикоррупционеров", - СМИ

Реклама
16:30

"Путин не позволит никому жить свободно": Зеленский раскрыл договоренности в Албании

16:27

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:24

Юрий Великий порвал Сеть новой пародией на российского оккупанта Ваню

16:08

Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

15:57

Дочь Инны Мирошниченко захейтили в Сети - блогерша жестко ответила

15:39

Хватило бы на несколько городов: Жорин сделал заявление о потерях РФ в Авдеевке

15:38

Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минутуВидео

15:35

Генпрокуратура РФ снова "взялась" за Галкина: что произошло

15:33

Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружииВидео

15:30

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

15:18

Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой

15:14

Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов

15:12

Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия": бои под Авдееевкой

14:59

Как избавиться от муравьев в доме: нашествие остановит спрей из 3 ингредиентов

14:39

"Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие

14:36

В Приднестровье обратились "за помощью" к России: какие "решения" были приняты

14:30

США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать

14:27

Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала егоВидео

14:23

24 февраля будет повторяться: Буданов назвал условие окончания войны с Россией

14:17

Самая лучшая разминка перед тренировкой: упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" телоВидео

Реклама
14:03

В Литве отменили концерт LP из-за худи с триколором

14:00

Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

13:47

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

13:45

В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали

13:38

В 1 из областей Украины запретили приближаться к границе: кого это касается

13:20

Много солнца и +18 градусов: синоптик описала, какой погодой начнется весна

13:18

С деньгами и не только: 3 знака зодиака, которым повезет в марте

13:04

Китайский гороскоп на 29 февраля: Тигру - сопротивление, Змее - терпение

12:57

"Штурм по всей линии": офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте

12:56

Санта Димопулос сообщила, что ложится на операцию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять