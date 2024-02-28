В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

В России бывшая участница проекта "Дом-2" Наталья Хим возглавила разворовывание мемориала Навального - оттуда забирают цветы и носят их к памятнику Пригожину.

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Наталья Хим (Максимус) дала команду своим сторонникам воровать цветы с мемориала Навальному / коллаж Главред, скриншоты из видео

В столице страны-агрессора РФ Москве сторонники войны против Украины воруют цветы со стихийных мемориалов, которые посвящены недавно умершему российскому оппозиционеру Алексею Навального. Как сообщает Telegram-канал ASTRA, такой "флешмоб" объявила скандальная бывшая участница телешоу "Дом-2", и провоенная активистка Наталья Хим (Максимус).

Она призвала через свой Telegram-канал забирать цветы, которые россияне приносят на Лубянскую площадь (в центре Москвы возле здания ФСБ РФ) к импровизированному мемориалу, который возник возле Соловецкого камня.

По ее словам, все букеты следует перенести к месту, отведенному в Москве в качестве мемориала тем оккупантам, которы погибли в боях с ВСУ.

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"Мы, конечно, знаем, что он (Навальный - Главред) погиб. Но честно скажу, мы не скорбим. Мной, а также сотрудниками компании ЧВК "Вагнер", а также другими участниками СВО, принято совместное решение, что цветам там не место. Отныне все цветы, которые будут приноситься туда, будут собираться и уноситься на мемориал героям СВО. Это более достойное место, лично я так считаю, и ребята тоже так считают", - заявила Хим.

Чуть позже в Сети появилось видео, на котором мужчина в маске кладет к мемориалу убитого в РФ бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина у храма Максима Блаженного на Варварке (в двух шагах от Кремля) охапку цветов. При этом он утверждает, что забрал цветы с мемориала Навальному на Лубянке.

Кто такой Алексей Навальный Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия. 20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. 4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

Смерть Алексея Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. Президент отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин и он должен понести ответственность за свои ужасные действия.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и подчеркнула, что власти могут мешать провести его так, как этого хочет семья.

Позднее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, от чего умер Навальный. Начальник Главного управления разведки заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть.

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