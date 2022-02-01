"Особое отношение": что происходит со стрелком Рябчуком в СИЗО

Артемий Рябчук / Фото facebook.com/dnipropolice

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который устроил стрельбу в Днепре, находится в камере, информация о самоубийстве подозреваемого, которая стала появляться в СМИ, не соответствует действительности.

Как сообщил адвокат подозреваемого в массовом убийстве Игорь Степанов, Рябчуку обеспечены меры безопасности не такие, как к другим заключенным, пишет ТСН.

"Этот фейк начал появляться в тот момент, когда я проводил встречу с Артемом в СИЗО. Для чего распространяются подобные сообщения, не знаю. Ему обеспечены меры безопасности не такие, как к другим заключенным, чтобы с ним ничего не случилось", - рассказал нам Игорь Степанов.

В то же время адвокат не смог ответить на вопрос, понимает ли Рябчук то, что совершил.

"Он выступал в суде. Сказал, что ему жаль. О своих мотивах он говорил на допросах. Почему прокуратура не выписала это в подозрение или ходатайство об избрании меры пресечения, мне неизвестно. Я не знаю, кто сбрасывает информацию в Интернет. Но то, что он говорил мне на допросе, я разглашать не могу, потому что это должно быть исследовано в другом уголовном производстве по отношению к должностным лицам воинской части", - отметил адвокат.

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Повесился в СИЗО

1 февраля в социальных сетях стали писать, что парень якобы повесился в камере. В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области ответили, что данная информация - фэйк. Призываем вас не верить всему, что вы видите в сети, и доверять только надежным источникам информации.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе.

В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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