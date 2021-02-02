Особой "зрады" не произошло: Минюст прояснил судьбу нового украинского правописания

Нормы нового украинского правописания продолжают действовать / Litopys.org.ua

Новое украинское правописание не отменили, и его нормы продолжают действовать. Решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который признал незаконным постановление Кабмина о его введении, не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook и добавил, что ученики могут спокойно продолжать учить новое украинское правописание и готовиться к ВНО 2021.

Министр добавил, что его ведомство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, поэтому мотивы суда, который принял такое решение, непонятны.

"Могу только догадываться об аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019-го процедуры во время его принятия. В частности потому, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление, был признан неконституционным", – предположил Малюська.

По его словам, даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

"Учитесь спокойно и не обращайте внимание на судебные баталии", – посоветовал министр.

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