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Особой "зрады" не произошло: Минюст прояснил судьбу нового украинского правописания

2 февраля 2021, 09:22
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Украинцы могут спокойно продолжать учить новые правила.

Правописание
Нормы нового украинского правописания продолжают действовать / Litopys.org.ua

Новое украинское правописание не отменили, и его нормы продолжают действовать. Решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который признал незаконным постановление Кабмина о его введении, не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook и добавил, что ученики могут спокойно продолжать учить новое украинское правописание и готовиться к ВНО 2021.

Министр добавил, что его ведомство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, поэтому мотивы суда, который принял такое решение, непонятны.

"Могу только догадываться об аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019-го процедуры во время его принятия. В частности потому, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление, был признан неконституционным", – предположил Малюська.

По его словам, даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

"Учитесь спокойно и не обращайте внимание на судебные баталии", – посоветовал министр.

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Новое правописание - о чем ранее сообщал Главред:

  • 3 июня 2019 года в Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания.
  • Такая редакция направлена на значительное уменьшение русскоязычных слов. В новом правописании больше украинских вариантов, также вернулись некоторые особенности правописания 1928 года.
  • Кроме того, новый документ внес ряд изменений относительно написания слов иностранного происхождения (по типу параллельного употребления "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія).
  • Новая редакция правописания вызвала большой резонанс и протесты в обществе.

Кабмин украинский язык ОАСК новости Украины Денис Малюська
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