Новому правописанию быть: в Кабмине сделали важное разъяснение

Что ждет украинское правописание после решения суда / УНИАН

Глава Нацкомиссии стандартов украинского языка Орыся Демская заявила, что новое украинское правописание остается в силе, несмотря на решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным постановление Кабмина о его введении.

"Постановление Кабмина все еще не отменено. Продолжается судебный процесс, Кабинет министров будет подавать апелляцию. До завершения апелляционного процесса постановление о вопросах украинского правописания, это постановление №437 от 2019 года, действует. Поэтому мы как центральный орган исполнительной власти, коллегиальный орган со специальными полномочиями, который подчинен Кабмину Украины, выполняем постановление, которое является прямым распоряжением для нас как центрального органа исполнительной власти", - подчеркнула Демская.

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По ее словам, судебный процесс вокруг правописания продолжается.

"Пока мы не имеем завершения судебного процесса, мы еще не имеем и текста решения суда, не можем конструктивно обсуждать само решение, потому что его нет... Когда этот процесс будет завершен, если апелляция скажет, что все, постановление отменено, то тогда мы можем говорить о том, что правописание перестало быть действительным. Причем не правописание, а новая редакция правописания", - отметила она, передает телеканал Украина 24.

Новое правописание - о чем ранее сообщал Главред: