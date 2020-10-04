"Остались косточки и серьга": жуткие подробности о жертве пожаров на Луганщине

Женщина сгорела заживо в своем доме.
Одна из погибших во время мощных лесных пожаров в Луганской области - 64-летняя Людмила – сгорела в своем доме живьем.
Как передает ТСН, женщину четыре дня считали пропавшей без вести, а от ее дома осталось пепелище.
"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.
По ее словам, семья была дома, когда село загорелось. Мужчина побежал за машиной, а жене сказал бежать из дома. Что произошло дальше – неизвестно.
Читайте такжеСмертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад
"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И может сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – сказала дочь погибшей.
Масштабные пожары на Луганщине - что известно:
- 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.
- В настоящее время продолжается тушение 7 основных очагов. В зону поражения попали 32 населенных пункта.
- По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 очагов, составляет более 20 тыс. га.
- Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.
Автор: Екатерина Трохимчук