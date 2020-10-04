"Остались косточки и серьга": жуткие подробности о жертве пожаров на Луганщине

Жительница Луганской области сгорела заживо / Фото facebook.com/pressjfo.news

Одна из погибших во время мощных лесных пожаров в Луганской области - 64-летняя Людмила – сгорела в своем доме живьем.

Как передает ТСН, женщину четыре дня считали пропавшей без вести, а от ее дома осталось пепелище.

"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.

По ее словам, семья была дома, когда село загорелось. Мужчина побежал за машиной, а жене сказал бежать из дома. Что произошло дальше – неизвестно.

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"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И может сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – сказала дочь погибшей.

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