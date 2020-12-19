Остался только каркас: под Херсоном сгорела главная новогодняя елка​

На Херсонщине сгорела новогодняя елка / Нацполиция

Под Херсоном на городской площади сгорела новогодняя елка из-за замыкания контактов на гирлянде.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, инцидент произошел поздно вечером в центре Чаплинки - праздничное дерево было установлено возле Дома культуры.

Правоохранители совместно с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям выясняют детали ЧП и обстоятельства возгорания новогодней красавицы.

Также следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

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"С полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - говорится в сообщении.

Так, основной версией возгорания называют короткое замыкание контактов на электропроводе праздничной гирлянды.

Отмечается, что спасатели смогли потушить пламя за 15 минут, однако от 6-метровой искусственной елки после пожара остался только каркас.

Местные власти уже заверили, что елку оперативно восстановят. На месте уже работает кран, и на каркас начали крепить новые веточки вместо сгоревших. Местные жители приносят елочные игрушки.

Как ранее сообщал Главред: