Остался только каркас: под Херсоном сгорела главная новогодняя елка​

На Херсонщине новогоднее настроение горожанам испортил пожар, который уничтожил главную елку.
Под Херсоном на городской площади сгорела новогодняя елка из-за замыкания контактов на гирлянде.
Как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, инцидент произошел поздно вечером в центре Чаплинки - праздничное дерево было установлено возле Дома культуры.
Правоохранители совместно с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям выясняют детали ЧП и обстоятельства возгорания новогодней красавицы.
Также следственно-оперативная группа опросила свидетелей.
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"С полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - говорится в сообщении.
Так, основной версией возгорания называют короткое замыкание контактов на электропроводе праздничной гирлянды.
Отмечается, что спасатели смогли потушить пламя за 15 минут, однако от 6-метровой искусственной елки после пожара остался только каркас.
Местные власти уже заверили, что елку оперативно восстановят. На месте уже работает кран, и на каркас начали крепить новые веточки вместо сгоревших. Местные жители приносят елочные игрушки.
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