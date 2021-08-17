Осторожно, опасно: в Украине обнаружены детские товары с ядовитым веществом

В детской посуде содержится опасное вещество / Pixabay

В Украину поступили опасные детские товары. Ядовитое вещество было обнаружено в силиконовой посуде для детей.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, в детской посуде найдены летучие органические компоненты в объеме 1,6%.

"Товары экспортировались из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украину (получатель: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77 кв. 50, м. Светловодск, Кировоградская обл., 27500) ", - указано в сообщении.

В Службе призвали немедленно изъять продукцию из оборота. Однако покупателей просят быть внимательнее.

Напомним, ранее в Харькове обнаружили вредный сыр турецкого производителя. В нем была обнаружена смертельная добавка.

Также ранее в Черновицкой области в пончиках, мороженом и мягком сыре обнаружили опасное ядовитое вещество. Яд нашли в жвачке, которую добавляют в мороженое, а также пончиках, поставляемые в Украину из Франции. Также, опасную добавку нашли и в мягком сыре из Турции.