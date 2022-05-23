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От чего зависит скорость победы Украины в войне: в Минобороны назвали ключевой фактор

23 мая 2022, 21:34

Сейчас ВСУ более всего нуждаются в тяжелом вооружении.

Анна Маляр
Анна Маляр / facebook.com/GeneralStaff.ua

Скорость победы Украины в войне против РФ зависит от интенсивности и качества военной помощи, которую предоставляет Запад.

Как заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона, сейчас ВСУ более всего нуждаются в тяжелом вооружении.

"Следует понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.

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Война в Украине

Напомним, 18 мая военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска, которые находятся в Украину, вымотались. Спустя несколько дней они выдохнутся даже на Изюмском направлении. Вражеские подразделения на украинской территории не могут месяц подряд вести наступление – нужно пополнять резервы, но этого не происходит. К тому же Вооруженные силы Украины их ослабили и контрударом сбили наступательный потенциал. На данный момент и силы украинской обороны, и вражеские войска, нуждаются в пополнении резервов, после чего может начаться новая фаза активной войны. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Если Запад предоставит достаточно объемов вооружений, то к середине-второй половине июня ВСУ перейдут в контрнаступление.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим.

Ранее западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине.

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