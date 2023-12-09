От штрафа до СИЗО: в Украине усилят ответственность за неявку в ТЦК

Правительство Украины планирует усилить уголовную ответственность за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнообязанных.

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В Украине посидят наказание за неявку в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На уровне законодательства обсуждают возможные изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, связанных с мобилизацией в Украине. Они будут направлены на ужесточение наказаний за неявку в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом сообщило издание "BBC News Украина" в своей статье.

Согласно данным издания, предусматривается увеличение срока ареста и введение высших штрафов. Также рассматривают возможность заочного привлечения к ответственности нарушителей.

"Запланированы" мобилизационные "изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений, в частности увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности", - указано в статье. видео дня

Сейчас окончательная версия законопроекта, направленного на мобилизацию, еще не сформирована. Рабочая группа, в которую входят народные депутаты, представители Министерства обороны и генерального штаба, продолжает согласовывать его основные положения.

Глава парламентского оборонного комитета, Александр Завитневич, подчеркнул, что пока "целостная картина" отсутствует.

"Комментировать отдельные положения или направления сейчас сложно, потому что еще нет целостной картины. Что-то - это пока чьи-то идеи, без консультаций с военными, что-то - предложения для обсуждения. Сейчас мы пытаемся разработать комплексный документ", - отметил он.

Изменения в мобилизации

Как ранее сообщал Главред, Президент Владимир Зеленский планирует внести изменения в процесс мобилизации в Украине. Они будут охватывать такие аспекты, как количество мобилизованных, сроки проведения мобилизации и другие вопросы.

Также в Украине уже действует электронный кабинет для военнообязанных и призывников, который содержит все их идентификационные данные. Министерство обороны рассматривает изменения в мобилизационном процессе, в частности, возможность явки в военкомат в течение 48 часов после получения повестки, путем электронной почты или заказного письма.

Кроме этого, до конца 2023 года в Украине планируют принять новый законопроект о мобилизации, который будет определять ряд вопросов, включая вручение повесток, отсрочки от службы, финансовую мотивацию и права военнообязанных. Чтобы привлечь больше добровольцев в армию, рассматривают возможность финансовых стимулов.

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